Un guide européen pour massifier le réemploi dans les marchés

Marchés publics et privés

Rédigé par le collectif belge Rotor et l’agence d’architecture Bellastock, le guide « Intégrer le réemploi dans les projets de grande échelle et les marchés publics » est disponible en français, depuis fin janvier, sur le site du programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Objectif : accompagner pas à pas les maîtres d'ouvrage pour définir leur besoin et utiliser tous les outils afin de mettre en œuvre le réemploi dans leurs opérations.