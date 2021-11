Un guide dématérialisé pour structurer la commande d'AMO

Rédigé par Cinov et l'Untec, le Guide de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, désormais disponible sur "une plateforme en ligne dynamique et interactive" a été présenté au SMCL ce 17 novembre 2021. Il décrit les 52 missions de l'AMO, de l'état des lieux et la réflexion stratégique jusqu'au suivi d'exploitation et des engagements de performance, en passant par la recherche de certifications et labels, l'analyse des offres ou encore l'accompagnement de la phase travaux.