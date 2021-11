Un Guide Couleur signé Berry Alloc

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de revêtements de sols édite un nouvel outil pour ses clients artisans et distributeurs.

La perception finale de l’habitat passe à 30 % par les revêtements de sol. Pour aider les artisans et les distributeurs à mieux prescrire la couleur, BerryAlloc édite un nouvel outil, couvrant ses gammes de parquets, de stratifiés et de vinyles, en dalles et en lames. Il propose une approche par style ou par couleur. Le guide s’accompagne de présentoirs distribués dans les points de vente partenaires. Des nuanciers et des échantillons seront uassi proposés. Le Guide Couleur de Berry Alloc a été conçu par la coloriste Danièle Baricault et par l’agence Nacarat Color Design.