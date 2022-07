Un gouvernement d’élus chevronnés pour le BTP

Deux semaines après les législatives, le gouvernement a été enfin remanié. Parmi les changements concernant directement le BTP, le maire d’Angers Christophe Béchu a pris la tête du vaste ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il sera épaulé de deux ministres délégués : Clément Beaune, chargé des Transports, et Olivier Klein, chargé de la Ville et du Logement.