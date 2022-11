Un ex-conseiller d'Emmanuel Macron chargé de la transformation de SNCF Immobilier

Franck Lirzin occupe, depuis le 14 novembre, le poste de directeur de la transformation de SNCF Immobilier. Rattaché à la directrice de la filiale du groupe public Katayoune Panahi, le polytechnicien de 39 ans « aura pour missions de piloter tous les sujets de transformation de l’entité en liaison étroite avec les équipes opérationnelles », annonce son nouvel employeur, le 17 novembre.

L’ingénieur de formation a débuté sa carrière en 2009 en tant que chef de la division développement industriel de la DIRECCTE en Provence-Alpes Côtes d’Azur « pour assurer le pilotage des politiques publiques du développement économique ».

Il connaît la maison

Pendant le quinquennat de François Hollande (2012-17), il a multiplié les expériences à Bercy. Chef du bureau des transports à la direction du budget, il a été responsable du suivi financier et budgétaire des grandes infrastructures et des opérateurs de transports dont la SNCF. Il a par la suite conseillé Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, « sur les enjeux d’innovation et d’industrie ».

Directeur exécutif résidentiel de 2017 à début 2022, Franck Lirzin a participé à la création et au développement de la filiale Homya, première foncière privée de logements en France, avant de rejoindre le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche pour travailler sur les enjeux immobiliers des campus de recherche et les logements étudiants.

Franck Lirzin a écrit plusieurs ouvrages sur la ville comme « Paris face au changement climatique » (Editions de l’aube, 2022).