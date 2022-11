Un Espace Menuiserie ouvre chez BigMat Toujas & Coll, à Pau

L'adhérent BigMat Toujas & Coll, propriétaire de sept points de vente en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, a choisi celui de Pau pour y implanter un Espace Menuiserie by BigMat. Le point de vente se situe à Lons, en banlieue de Pau, sur le site de l'agence BigMat, dans un environnement très tourné vers le négoce (Barillet, Chausson PPI, Point.P, Cedeo, Foussier, Ouest'Isol et Ventil, Pum, Prolians...). Outre les produits de menuiserie, cet espace mettra l'accent sur la maison communicante, avec de nombreuses solutions pour piloter les ouvrants, le chauffage, l'éclairage et les consommations d'énergie.