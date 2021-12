Un enduit Airless de Semin à double procédé d’application

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Enduit Supprimer SEMIN Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant lance un enduit Airless 2 en 1, pouvant s’appliquer sans distinction de façon manuelle ou mécanique.

Ce nouvel enduit Airless 2 en 1 de Semin permet aux artisans de disposer d’un seul produit quel que soit le procédé d’application. Il peut s’appliquer au rouleau, à la lame à enduire ou avec tout type de machine de pulvérisation des enduits, en une ou deux passes de 0,8 à 1,2 kg/m² par couche, pour une épaisseur de film allant jusqu’à 5 mm.

L’enduit 2 en 1 est adapté au garnissage, au lissage et au ratissage des supports intérieurs (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, murs et prédalles en béton). Il s’applique également sur tout type d’enduit existant, support peint ou revêtement mural. En phase aqueuse, il ne génère aucune odeur et autorise le nettoyage des outils à l’eau.

L'enduit affiche un haut pouvoir couvrant, une très bonne glisse, un large temps ouvert et un ponçage facilité. Il dispose d’un temps de séchage de 6 à 12 heures (selon température, hygrométrie et ventilation de la pièce) et d’une classification au feu A2-S1, d0. Il est disponible en sac ou en seau de 25 kg.