Un durcisseur de mur signé Toupret

Toupret lance un nouveau produit pour les artisans, le durcisseur de mur en aérosol. Cette solution redurcit et de consolide les fonds tendres ou friables, et fixe les fonds pulvérulents sur toutes les surfaces, même les plus difficiles d'accès.

Ce nouveau format en aérosol prêt à l'emploi est conçu pour stabiliser efficacement les anciennes surfaces minérales. Le durcisseur de mur fige les différentes couches présentes sur les murs farineux en les faisant durcir. Il renforce ainsi l'adhérence et la durabilité des enduits et peintures. Ce traitement redonne aux fonds tendres et poudreux une meilleure cohésion et une plus grande dureté de surface.

Le durcisseur de mur s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur et s'applique sur des fonds poreux et secs comme le plâtre, les carreaux de plâtre, le ciment, le mortier, la brique, la pierre, le badigeon, le crépi ou toute autre terre cuite poreuse. À l'aide de l’aérosol tenu parallèlement au mur, il s'applique en une seule couche abondante jusqu’à ce que le support soit saturé. Transparent, il peut être recouvert d’un enduit, une peinture ou un revêtement décoratif après 24h.

Ce produit est compatible avec tous les enduits de rebouchage, garnissants ou de lissage, ainsi qu'avec toutes les peintures en phase solvant (sauf époxy et polyuréthane). Un aérosol de 400 ml permet de couvrir environ 3m².

Il est disponible dans les réseaux de grossistes en peinture, négoce et grandes surfaces de bricolage. Il est proposé en bidons de 1L, 2,5L et 5L. Le prix de vente généralement constaté pour l'aérosol de 400 ml est de 12€ TTC.