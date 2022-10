Un directeur des technologies et systèmes d’information au sein du Groupe Frans Bonhomme

Frans Bonhomme a pour objectif d’accélérer sa digitalisation et son développement grâce au e-commerce. Pour se mettre toutes les chances de son côté, le groupe de distribution spécialisé dans les tubes et canalisations vient d’embaucher Alexandre Aubry au poste de directeur des technologies et systèmes d’information. A ce titre, « Alexandre Aubry intègre le comité exécutif du Groupe Frans Bonhomme et reportera directement à Pierre Fleck, président du Groupe. »

Un spécialiste du e-commerce

Cet homme de 50 ans est expert dans son domaine. Il a accompagné diverses organisations digitales, marketing, retail et e-commerce dans leur projet de refonte et de transformation de leur système d’information. En effet, « Alexandre Aubry a débuté sa carrière en 1998 au sein du Groupe Capgemini en tant que Consultant IT où il a notamment participé à la création du site Voyages-Sncf (devenu Oui SNCF depuis 2017). De 2002 à 2007, il devient IT Manager chez Amadeus au sein de la filiale Promovacances.com où il est en charge de la refonte complète du SI (e-commerce, production tour operator, marketplace de booking B2B). »

Un ancien des Galeries Lafayette et de Solocal

En novembre 2007, il devient consultant indépendant et accompagne plusieurs entreprises dans leur transformation technologique. Fort de cette expérience plurielle, il décide de poursuivre sa carrière dans le secteur du e-commerce et rejoint à cet effet le Groupe Galeries Lafayette en 2011 en tant que Directeur des nouvelles technologies (CTO) où il gère la refonte complète de la solution e-commerce avec Hybris (SAP) et la marketplace Mirakl. En 2019, il devient CIO du Groupe Solocal où il redéfinit la stratégie technologique en adoptant un changement de business model (abonnement) et crée une nouvelle plateforme de relation client et télévente. »