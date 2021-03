Un diagnostic digital pour les industriels et les négociants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Cross canal Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Brands at Work propose sur son site Internet un diagnostic digital, pour mesurer le degré d'engagement dans la transition digitale.

Industriels comme négociants ont désormais à leur disposition un outil gratuit à disposition pour mesurer leur engagement dans la transition digitale. En moins de 15 minutes, avec un parcours pour les industriels et un parcours pour les négociants, chacun peut se faire une idée de son niveau d'avancement.

Dans les 48 heures, l'agence Brands at Work adresse à chaque participant le retour de ce questionnaire, avec score de maturité et des recommandations personnalisées sur cinq domaines (stratégie digitale, expérience client, innovation et écosystème, organisation et collaborateurs, process et opérations). L'ensemble des données reste bien évidemment confidentiel. Négoce Magazine vous proposera une analyse par Brands at Work des résultats consolidés de ce questionnaire, excellent panorama de la façon dont la profession s'empare du sujet.

Pour participer, c'est sur Brands at Work.