Un deuxième mandat pour Olivier Salleron à la tête de la FFB

Continuité à la FFB. Le président Olivier Salleron, élu en mars 2020, vient d'être reconduit pour un deuxième mandat, qui sera aussi le dernier, selon les termes des statuts de la FFB. Le conseil d'administration de la FFB souligne l'importance des combats à mener pour le développement des marchés du neuf et de la rénovation dans un contexte de transformation numérique et écologique, pour améliorer la compétitivité, pour renforcer le réseau de la FFB et pour consolider l'influence de la Fédération au sein de la filière construction.