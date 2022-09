Un déshumidificateur Rehau qui rafraîchit et assainit l’air intérieur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Rehau Supprimer France Supprimer Valider Valider

Rehau présente un système complet pour déshumidifier l’air ambiant et rafraîchir les surfaces, dans les logements individuels et collectifs ou le petit tertiaire.

Composé d’un système de surfaces rafraîchissantes, d’un déshumidificateur et de la régulation connectée Nea Smart 2.0, le nouveau déshumidificateur Rehau crée une atmosphère confortable et homogène, même dans des conditions extérieures chaudes et humides. Il est silencieux, ne produit pas de courant d’air, et peut être installé au plafond ou encastré dans un mur, ce qui facilite l’aménagement des pièces. Il est disponible avec ou sans fonction de refroidissement (610 W au plafond, 520 W au mur) et sa puissance de déshumidification est de 24 litres/jour (plafond) ou 22 l/j (mur).

Equipement connecté

Pour optimiser le confort thermique, son thermostat connecté et auto-adaptatif Nea Smart 2.0 gère automatiquement le système dans sa globalité (déshumidificateur + surfaces rafraîchissantes). Il dispose de fonctions intelligentes telles que la détection de fenêtre ouverte et la géolocalisation des occupants, dans ou à proximité de l’habitation. Doté de capteurs intégrés, il affiche la température et l’humidité relative de l’air ambiant. Le nombre et la disposition des déshumidificateurs dépendent de la répartition des pièces et du nombre de personnes dans le foyer. Rehau accompagne les professionnels dès la phase de conception pour planifier l’installation.