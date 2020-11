Un coup de neuf pour le collège Jean-Bullant à Écouen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La livraison du chantier du collège Jean-Bullant à Écouen est attendue en 2021.

Le conseil départemental du Val-d’Oise a décidé d’engager des travaux de modernisation du collège Jean-Bullant à Écouen (Val-d’Oise) qui a plus de 40 ans. Le chantier a démarré en 2019, la livraison est prévue en 2021. L’opération, estimée à 9,794 M€, est confiée à la société INCET à Paris avec la collaboration de l’agence d’architecture Daudré Vignier et associés de Montrouge (Hauts-de-Seine).

Les bâtiments d’enseignement et les logements de fonction connaîtront une restructuration complète avec un nouvel accès au parvis. L’accessibilité de l’établissement sera aussi améliorée. Le projet prévoit également l’installation d’un chauffage et d’une isolation thermique ainsi que la création d’un préau, d’un abri vélo et d’un parking. Des bâtiments modulaires vont être installés pour recevoir des classes provisoires le temps que les travaux soient terminés.