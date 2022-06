Un coup de cœur du jury pour Asturienne et son Ecole du toit

dossier Les Trophées du négoce 2022, retour sur un palmarès [...]

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisans Supprimer L'Asturienne Supprimer Trophées du Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée en couverture de SGDB France a séduit le jury des Trophées du négoce 2022 avec son initiative L’Ecole du toit.

Les métiers du bâtiment manquent de main-d’œuvre, et particulièrement le métier de couvreur. Asturienne, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France spécialisée en couverture, a choisi de s’attaquer au problème via un dispositif intitulé l’Ecole du toit. Cette formation en un an, construite en partenariat avec des acteurs de la formation, existe depuis janvier 2022 Lille et Champs-sur-Marne. Une trentaine de jeunes entre 18 et 30 ans y sont formés. De nouvelles promotions (Valenciennes, Saint-Brieuc, Pont-à-Mousson, Lille et Paris) démarrent à la rentrée de septembre 2022. Cette formation en un an débouche sur un titre professionnel de couvreur-zingueur, avec un module spécifique de 70 heures tourné vers la rénovation énergétique.

Le jury a été particulièrement sensible à cette action de long terme et construite avec les acteurs de la formation. Loin d’être réservée aux entreprises clientes d’Asturienne, cette initiative s’inscrit dans une démarche d’engagement d’une marque auprès de toute une filière.