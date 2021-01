Un contrat ferroviaire d'1 Md € pour Colas au Canada

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas contrats Supprimer Colas Supprimer Colas rail Supprimer Canada Supprimer International Supprimer Valider Valider

Le groupement intégré Marigold Infrastructure Partners, composé de Colas (Colas Canada et sa filiale Standard General–Edmonton, Colas Rail Canada et Colas Projects Canada), mandataire, et Parsons, a été choisi par la Ville d’Edmonton, en Alberta (Canada), pour la conception, la construction et le financement de l’extension Ouest de la ligne de métro léger (LRT) Valley Line.

Le montant du contrat, réparti à 50/50 entre les deux partenaires, s’élève à 1,7 milliard de dollars canadiens (environ 1 milliard d’euros).

Le projet porte sur la conception et la construction d’une extension de ligne de métro léger (LRT), sur une longueur de 14 km, qui reliera le centre d’Edmonton au quartier de Lewis Farms, dans l’ouest de la ville. Quatorze nouvelles stations et deux stations aériennes desserviront des sites clés tels que West Edmonton Mall, Misericordia Hospital, NorQuest College et MacEwan University. Le tracé comprendra notamment 2,1 km de voies surélevées et deux installations de maintenance et de remisage.

Les travaux devraient démarrer à l’été 2021 pour une livraison prévue fin 2026.