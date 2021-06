Un contrat de facility management de 7 ans et 491 M€ pour Vinci au Royaume-Uni

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Royaume-uni Supprimer Vinci contrats Supprimer Vinci Supprimer Vinci Construction Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Vinci Facilities UK Ltd, filiale de Vinci Construction au Royaume-Uni, a remporté le contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni.

C'est un contrat majeur que Vinci Facilities UK Ltd, filiale de Vinci Construction au Royaume-Uni, vient de remporter : 7 ans, 491 millions d’euros (423 millions de livres sterling) pour le facility management (gestion, maintenance, entretien et travaux d'équipement) de 59 sites, soit 6 200 bâtiments et infrastructures, du ministère de la Défense pour la région Sud-Est

Ce contrat pourrait être complété par un programme de travaux de 850 millions d’euros (732 millions de livres sterling) et comprend également une option de prolongation de trois années.

Soit un contrat potentiel de 10 ans et 1,3 Md €.