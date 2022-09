Un contrat de 80 M€ pour Vinci à Hong-Kong

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chine Supprimer Soletanche Bachy Supprimer Vinci contrats Supprimer Vinci Construction Supprimer Vinci Supprimer International Supprimer Valider Valider

Bachy Soletanche Group Limited, filiale de Vinci Construction, a été choisie pour la réalisation des fondations d’un important ensemble immobilier situé au cœur du quartier d’affaires de Central.

Vinci Construction, à travers sa filiale locale Bachy Soletanche Group Limited, a été choisi pour la réalisation des fondations d’un important ensemble immobilier situé à Hong Kong au cœur du quartier d’affaires de Central.

Ce contrat, d’un montant d’environ 80 millions d’euros, comprend la réalisation de parois moulées et de pieux forés. Les travaux, qui doivent s’achever d’ici 2024, se dérouleront dans un environnement très contraint à proximité immédiate d’une autoroute urbaine souterraine et du métro.

Hydrofraises

Une partie de la paroi sera construite sous hauteur limitée à l’aide de deux Hydrofraises compactes dont une sera équipée de grippeurs facilitant le forage dans les terrains très durs. Ces équipements, conçus et fabriqués spécifiquement par Soletanche Bachy, témoignent de son expertise technique reconnue.

Présent à Hong Kong depuis une cinquantaine d’années, Soletanche Bachy a participé à de nombreux projets structurants sur ce territoire (barrages, lignes de métro, immeubles de grande hauteur) et plus récemment, à la construction de la troisième piste de l’aéroport international et du quartier culturel West Kowloon.