Un contrat de 292 M€ pour Vinci Energies au Bénin

Vinci Energies a signé avec le ministère de l’économie et des finances et celui de l’énergie de la République du Bénin un contrat pour la réalisation d’un ensemble d’infrastructures de transport et de distribution d’électricité.

Vinci a annoncé jeudi 15 avril la signature avec le gouvernement du Bénin d'un contrat d'un montant de 292 M€ pour la construction d'infrastructures électriques dans huit des douze départements du pays.

D’une durée de trois ans, les travaux menés par Vinci Energies mobiliseront au global plus de 900 personnes.

Ils recouvrent la construction de 500 km de lignes de transport aériennes et souterraines en haute et très haute tension, de plus de 1000 km de réseaux de distribution en moyenne et basse tension, ainsi que le raccordement de plusieurs milliers de foyers. Sept postes de transformation en très haute tension seront réalisés et quatre postes en haute tension feront l’objet de travaux d’extension de leur capacité.

Formations

Le projet, qui alimentera notamment un aéroport, une cité administrative, un hôpital et de nouveaux quartiers résidentiels, s’inscrit dans le cadre du Programme d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique (PADSBEE), qui vise à assurer un accès universel, sécurisé et fiable à l’électricité, tant aux habitants qu’aux sites industriels et stratégiques.

Les équipes locales bénéficieront de formations et de transferts de savoir-faire, avec le support des filiales françaises et marocaines de Vinci Energies. « Nous nous engageons à former 300 jeunes techniciens durant la réalisation du projet, a ainsi promis Arnaud Grison, PDG de de Vinci Energies. Nous sommes très heureux d’initier cette collaboration avec les autorités béninoises et les communautés locales, qui soutiendra l’économie locale par les emplois créés, ouvrant ainsi la voie vers un ancrage durable de Vinci Energies au Bénin. Celui-ci est la base du modèle de développement de nos entreprises.»