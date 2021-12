Un climatiseur réversible sans unité extérieure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Climatiseur Supprimer Climatisation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Facile à poser, cet appareil rafraîchit ou chauffe une pièce sans besoin d’installer une unité extérieure.

Destiné aux pièces de 60 à 85 m3, le climatiseur réversible monobloc WDH 229 de Qlima s’installe simplement sur un mur donnant sur l’extérieur. Seuls deux trous de 18 cm de diamètre dans le mur, à dissimuler derrière des grilles extérieures décoratives, sont nécessaires pour les échanges d’air (refoulement et aspiration). En été, l’appareil rejette la chaleur vers l’extérieur pour rafraîchir le logement, et en hiver, il capte les calories de l'air ambiant extérieur pour les restituer à l’intérieur.

Le climatiseur traite également l’air ambiant en le déshumidifiant (à raison de 21 l/24 h). Doté de la technologie Inverter, il atteint rapidement la température souhaitée, et, en maintenant la température de consigne, diminue la capacité du compresseur. La consommation d’énergie en est réduite de 35 % par rapport à un appareil traditionnel. Il se pilote avec une télécommande ou à distance via le wifi et l'application Tuya. Compatible avec Google Home et Alexa.