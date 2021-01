Un choc de transparence pour l’assainissement rural

L’information scientifique, technique et juridique sur le traitement des eaux usées des petites et moyennes collectivités a franchi un pas le 21 janvier. 13 ans après sa naissance, le groupe interdisciplinaire Epnac, acronyme d’Evaluation des procédés nouveaux pour l’assainissement des petites et moyennes collectivités, a tenu sa première journée ouverte au public, en partenariat avec l’office international de l’eau.