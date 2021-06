Un Centre Pompidou dans le New Jersey

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer International Supprimer Etats-Unis Supprimer Centre Pompidou Supprimer Valider Valider

Le bâtiment qui abritera la branche américaine de l'institution parisienne sera dessiné par les architectes néerlandais de OMA. Ouverture prévue en 2024.

Si dans quelques années vos pérégrinations vous portent dans le New-Jersey, à Jersey City très précisément, n'hésitez pas à demander à visiter le "Centre Pompidou x Jersey City".

Le musée parisien d'art moderne et contemporain va en effet ouvrir début 2024 sa première succursale sur le sol américain.

Elle prendra place dans le Pathside Building un bâtiment de 1912 de plus de 5000 m², situé à côté de la gare Port Authority Trans-Hudson de Journal Square et dont la transformation a été confiée à l'agence d'architecture néerlandaise OMA.

"En tant que plus grande collection d'art moderne et contemporain d'Europe, le Centre Pompidou est le partenaire idéal pour concrétiser notre vision et faire de Journal Square un point d'ancrage régional pour les arts", s'est félicité Steven Fulop, le maire de Jersey City.