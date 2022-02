Un budget de 9,58 millions d’euros est alloué aux grands projets 2022 de Colomiers en Haute-Garonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Colomiers aborde 2022 avec des projets ambitieux et consacre près de 9,6 millions d’euros à ses grands chantiers.

Le conseil municipal de Colomiers (Haute-Garonne) a acté un budget primitif 2022, lors d’une réunion de ses élus qui s’est tenue le lundi 7 février 2022. Une enveloppe de 9,58 millions d’euros est en effet consacrée à la mise en œuvre des grands projets structurants, visant à améliorer le quotidien des habitants et à préparer sereinement l’avenir de la ville.

Pour la municipalité, l’année 2022 verra le lancement du projet de renouvellement urbain du Grand Val d’Aran. En ce sens, les élus mobiliseront la somme de 2,1 millions d’euros, dont 300 000 euros pour les acquisitions foncières et 1,8 million pour la rénovation des anciens locaux de l’école maternelle Marie-Curie, en vue d’accueillir la crèche des Pyrénées à l’automne 2022.

Par ailleurs, la ville de Colomiers va investir 600 000 euros cette année, puis 900 000 euros en 2023 pour concrétiser le projet de la Maison des transitions écologiques. Le début des travaux est prévu pour fin 2022.

Enfin, Colomiers va poursuivre son action en faveur du patrimoine bâti, en finançant à hauteur de 2,35 millions d’euros la rénovation énergétique et la réhabilitation des écoles et du gymnase Victor-Hugo. En outre, elle va investir 400 000 euros pour la réalisation des travaux en régie et 240 000 euros pour les travaux d’accessibilité des bâtiments municipaux.