Un boom fragile pour les investissements climat

Les investissements de la France favorables à la lutte contre le réchauffement climatique ont bondi de 18 Mds € entre 2020 et 2021, pour atteindre 84 Mds. Ces chiffres ressortent du « panorama des financements climats » publiés le 14 octobre par Institute for Climate Economics (I4CE), émanation de la Caisse des dépôts et de l’Agence française de développement.