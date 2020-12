Un bonus de 50 000 € pour l’achat d’un camion électrique

A partir du 1er janvier 2021 et pour deux ans, les acquéreurs et les loueurs de poids lourds électriques et à hydrogène bénéficieront d’une aide publique de 50 000 €. Cumulé avec le dispositif de suramortissement, le soutien financier public pour ce type de véhicule peut s’élever jusqu’à 100 000 € !