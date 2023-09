Un appui intermédiaire gain de temps pour les plaquistes

La PME familiale Chabanne participe depuis 70 ans à l’évolution du métier des artisans. Elle propose aujourd’hui Thermacoustic, un nouvel appui intermédiaire pensé et développé avec des artisans plaquistes. Entièrement fabriqué en France dans l’atelier d’injection de l’entreprise, il est réalisé en polyamide en partie recyclé, et recyclable à l’infini tout en conservant ses performances initiales.

Gain de temps et qualité de pose

Thermacoustic se caractérise par sa rapidité de pose et sa robustesse. Il est constitué d’une flèche à base clipsable ou vissable compatible fourrures F45/F47, d’une tige facilement réglable en profondeur et recoupable, et d’une tête à levier de verrouillage actionnable d’une seule main. À rupture de pont thermique, conforme au DTU, il résiste aux chocs à 120 joules et à l’arrachement à 75 daN. Décliné en une gamme de 7 références de 30 à 200 mm de profondeur, il convient pour les chantiers neufs ou de rénovation.