Un apprenti du BTP sur deux se sent concerné par la protection de l’environnement

Offrir un regard inédit et croisé sur la façon dont les apprentis et les entreprises du BTP abordent l’apprentissage. C’est l’ambition de la nouvelle édition du Baromètre Vie Apprenti (BVA) et du Baromètre Vie Entreprise (BVE), qui apportent ainsi une photographie de ce mode de formation dans le secteur par ceux qui le vivent.

Les deux baromètres ont été réalisés en ligne en 2022. L’enquête BVA a bénéficié du concours de 113 CFA -regroupant la moitié des apprentis du secteur. Près de 18 500 réponses ont ainsi été recueillies, représentant 21 % des apprentis préparant une formation à un métier de la construction. Pour l’enquête BVE, le CCCA-BTP a collecté près de 8 000 réponses. Avec 38 000 employeurs destinataires, le taux de réponse est de 15 % pour l’ensemble des entreprises formatrices.

C’est « à la génération des apprentis de porter l’innovation dans le secteur »

Il apparaît notamment que 51,8 % des apprenants sont « personnellement sensibles à la protection de l’environnement ». De leur côté, la quasi-totalité des entreprises incitent leurs salariés à limiter la production de déchets et le gaspillage. Leurs dirigeants sont près de 75 % -81,5 % dans les TP- à prédire que le secteur jouera un rôle « très important » pour protéger l’environnement dans les prochaines années.

La moitié des apprentis interrogés jugent d’autre part innovantes les pratiques de leur CFA -un pourcentage qui monte à 65,5 % concernant l’entreprise formatrice. Pour les trois quarts des employeurs participants, il incombe d’ailleurs à la génération des apprentis de porter l’innovation dans le secteur.

Les employeurs plébiscitent les compétences comportementales

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des apprentis se sont orientés vers leur spécialité de formation par goût personnel. Ils évoquent l’envie « de faire quelque chose de leurs mains » (63,2%) et « de bouger » (58,5 %). Près d’un tiers des jeunes interrogés disent s’appuyer « avant tout sur eux-mêmes » pour trouver leur entreprise d’accueil.

L’étude du CCCA-BTP met aussi en lumière, dans l’ensemble, une satisfaction chez les apprenants quant aux enseignements reçus et à leur expérience sur le terrain. Près de neuf jeunes sur dix déclarent ainsi que l’apprentissage « a répondu à leurs attentes ». En outre, 83,5% des apprentis se disent « globalement satisfaits » de leur CFA, et 90,4 % du travail en entreprise.

Côté employeurs, 84,1 % des dirigeants accordent autant d’importance aux qualités comportementales des salariés qu’aux qualités techniques, et en premier lieu au respect (95,8 %), à la motivation et l’engagement (95,1 %), ainsi qu’à l’esprit d’équipe (89,6 %). Seuls 48,4 % des chefs d’entreprise sondés envisagent de garder l’apprenti dans leurs effectifs à l’issue de leur cursus.



Moins de la moitié des jeunes en « bonne » ou « très bonne » santé

Pour la première fois, le baromètre BVA se penche sur la vision que les apprentis entretiennent de leur santé. Seuls 47,7 % d’entre eux jugent leur état de santé bon ou très bon (30,8 %), tandis que 16,8 % signalent un état de santé moyen, (3,2 % mauvais, et 1,6 % très mauvais). Les entreprises enclines à recruter un apprenti en situation de handicap représentent pour leur part 38,5% des répondants.

Les résultats de ces enquêtes doivent permettre d’adapter la formation aux métiers du BTP, pour renforcer la qualité pédagogique de l’apprentissage sur l’ensemble des territoires. Il s’agit également de répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur, « qui sont en première ligne pour relever les défis liés à la performance environnementale, aux transitions énergétique, écologique, technologique et numérique », appuie le CCCA-BTP. Mais aussi de tenir compte des aspirations des nouvelles générations, « dont les attentes ont beaucoup évolué en termes de modalités de formation et de projet de vie professionnelle et personnelle ».