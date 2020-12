Un appel à projets lancé pour la surveillance des ponts des petites communes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Pont Supprimer infrastructure Supprimer Entretien des infrastructures Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'annonce fait suite aux fonds débloqués par l'Etat il y a quelques jours. Une initiative qui vise à développer des systèmes à moindre coût et accessibles aux collectivités de taille modeste.

Le 15 décembre dernier, l’Etat indiquait qu’il allait débloquer 40 millions d'euros pour que les petites communes puissent recenser et évaluer leurs ponts. Deux jours plus tard, les premières retombées de cette annonce se font jour.

Le Cerema vient en effet de dévoiler un appel à projet « pour soutenir l’innovation en matière de surveillance des ponts », dont le financement proviendra des fonds alloués par le gouvernement dans le cadre de son programme national.

Sur le même sujet L'Etat débloque 40 M€ pour l'évaluation des ponts des petites communes

Solutions à moindre coût

Le but de cet appel à projets, qui sera donc piloté par le Cerema, est de « trouver des solutions innovantes et de gestion par instrumentation des ouvrages d’art », et ce à moindre coût. L'objectif reste en effet « d'offrir aux collectivités des moyens pratiques, performants et peu onéreux contribuant à une meilleure gestion de leur patrimoine », précise l’institution.

Le dispositif vise avant tout à soutenir les centres de recherche et les entreprises qui travaillent à l’élaboration de ces solutions. Les candidats ont jusqu’au 14 février pour soumettre leurs projets. S’ils sont sélectionnés, ils pourront expérimenter leur innovation en grandeur nature « sur des ouvrages de l’Etat ou des collectivités », a assuré le Cerema.

L’enveloppe totale allouée à l’appel à projet n’a pas encore été communiquée.

Pour en savoir plus : www.cerema.fr/pontsconnectes