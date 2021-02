Un ancien de Saint-Gobain à la tête de KP1

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Nomination du Président Supprimer KP1 Supprimer France Supprimer Mouvements Supprimer Valider Valider

Vincent Linchet a été nommé président du spécialiste des produits préfabriqués en béton le 29 janvier dernier. Il remplace Bruno Roqueplo.

KP1 change de dirigeant. Vincent Linchet a été nommé président de l’ETI le 29 janvier dernier en remplacement de Bruno Roqueplo. Ce dernier sera resté un peu plus de deux ans à la tête du spécialiste des produits préfabriqués en béton.

Un long parcours dans le bâtiment

Vincent Linchet a successivement occupé les postes de directeur commercial et marketing chez Ariston Thermo et BDR Thermea, puis de directeur général de division chez Saint-Gobain (PUM Plastiques, CEDEO-Brossette) ; et plus récemment, et selon le communiqué, « a mené avec succès la relance opérationnelle et stratégique du groupe Abrisud. »