Un ancien de PPG à la tête de l’innovation de Cromology

Pour diriger son tout nouveau département innovation et développement produits, Cromology a nommé Philippe Hosotte, l’ancien directeur de la R&D de PPG Architectural Coatings Europe.

Cet été, Cromology a inauguré un tout nouveau département dédié à l’innovation et au développement produit. Pour le diriger, la maison mère des marques-enseignes Tollens et Zolpan, vient de nommer Philippe Hosotte. Arrivé le 13 juillet dernier, ce dernier n’est pas un inconnu puisqu’il a passé « plus de 31 ans dans l’industrie de la peinture chez ICI, Sigma et PPG ». Depuis 2008, il était le directeur R&D de PPG Architectural Coatings pour le périmètre Europe, Moyen-Orient et Afrique. Philippe Hosotte est membre du Comité exécutif de Cromology, rattaché à Loïc Derrien, le directeur général.