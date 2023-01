Un 5e point de vente pour Actuel Vet, adhérent EPI Center

Giga Store : c'est ainsi qu'Actuel Vet, adhérent EPI Center présent sur la façade atlantique, qualifie le point de vente qu'il s'apprête à ouvrir à La Roche-sur-Yon. Sur 375 m² d'exposition, il y déploiera le nouveau concept store de l'enseigne EPI Center, groupement dont la centrale est détenue par le groupe RG. Un corner pour les EPI au féminin, corners de marque, espace pour l'univers CHR et les métiers de la santé et l'esthétique, zone saisonnière... : ce point de vente affiche de grandes ambitions.

Actuel Vet exploite déjà quatre magasins, à Vannes, Niort, La Rochelle et Nantes. Cette entreprise a réalisé en 2022 un CA de 16 M€ et emploie 94 collaborateurs.