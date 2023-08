Un 1er semestre 2023 en demi-teinte pour les travaux publics

En regardant les résultats de l’activité des travaux publics au 1er semestre, il serait possible de croire que le secteur se porte plutôt bien : + 2,6 % de travaux réalisés et + 13,8 % de marchés conclus en évolution sur un an.

Mais la fédération nationale des travaux publics (FNTP) reste prudente. En effet, malgré un beau rebond de l’activité en volume entre mai et juin (+7,8 %), le deuxième trimestre 2023 ne tient pas ses promesses : -2,7 % d’activité en volume par rapport au trimestre précédent. Il en est de même pour les marchés conclus qui, s’ils s’établissent à +5,5 % par rapport au deuxième trimestre 2022, accusent une forte baisse de 17,4 % par rapport au 1er trimestre.

Un climat des affaires tout aussi incertain

La FNTP en a profité pour publier les résultats de son enquête trimestrielle d’opinion de juillet en partenariat avec l’Insee, qui fait apparaître dans son ensemble un climat des affaires plutôt négatif. Ainsi, que ce soit l’opinion sur l’activité passée (-15), celle sur l’activité future (-15) ou encore l’opinion sur les carnets de commandes (-18), elles se dégradent toutes nettement par rapport au mois d’avril. Seul le solde d’opinion sur l’augmentation des effectifs futurs des entreprises augmente de 10.

"L’amélioration du mois de juin devra s’amplifier pendant les mois estivaux afin que les inquiétudes exprimées par les chefs d’entreprises sur leur activité future se dissipent", juge la FNTP.