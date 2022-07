Ukraine : les menuisiers français tirent le bilan de leur opération humanitaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Lancée en mars dernier avec le soutien de l'UFME, du SNFA et de Menuiseries 21, l'opération "Les menuisiers français pour le peuple ukrainien" a permis d'acheminer du matériel et des produits de première nécessité.

150 palettes ont été acheminées fin avril depuis la France jusqu'à la frontière ukrainienne, en Pologne. Elles contenaient du matériel (notamment des groupes électrogènes), mais aussi des produits de première nécessité (alimentaire, hygiène...). Ces produits sont partis de la plate-forme logistique de Brétigny-sur-Orge (Essonne), mise à disposition gracieusement par les transports Groussard. Ce point a permis de collecter l'ensemble des produits rassemblés Atlantem, Atlantique Ouverture, Bouvet Menuiserie, Dext Habitat, Euradif, FenêtreA, Groupe Akena, Groupe Cetoh, Groupe FPEE, Groupe Quéguiner, Groupe Ridoret, Les Menuiseries Berthaud, Menuiserie Bader, Menuiseries Combes, Menuiseries Sur Mesure, Mgt Menuiseries Bois, Profils Systèmes, Store 62, Wibaie et Zurflüh-Feller. Cette opération, portée par l'UFME, le SNFA et Menuiserie 21, a mobilisé dans chaque entreprise les collaborateurs, les clients et les fournisseurs.