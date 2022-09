Ukraine : Architectes de l’urgence aide à la reconstruction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Somme Supprimer Architectes de l'urgence Supprimer Guerre en Ukraine Supprimer Valider Valider

Dans le cadre d’une opération humanitaire organisée par la France, la fondation s’apprête à envoyer du matériel dans les villes ukrainiennes de Tchernihiv et Kharkiv afin d’y réhabiliter des logements endommagés par la guerre.

A partir de ce vendredi 2 septembre, et pendant quelques jours, la fondation Architectes de l’urgence va opérer le chargement de matériaux de construction et de matériel technique à partir de ses locaux à Amiens (Somme) et à destination de l’Ukraine. L’ensemble transitera par le port de Marseille, où le gouvernement français a affrété un cargo.

Envoi de matériaux de construction et de matériel technique en Ukraine par la fondation Architectes de l’urgence, le 2 septembre 2022 à Amiens (Somme) - © Architectes de l’urgence Close Lightbox

Cet envoi s’inscrit dans le cadre d’une opération humanitaire lancée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, via son Centre de crise et de soutien. Deux villes ukrainiennes sont notamment concernées : Tchernihiv et Kharkiv. Pour les Architectes de l’urgence, « l’objectif est d’encourager et de soutenir la réhabilitation de logements endommagés, mais encore habitables, moyennant quelques travaux limités en vue de préparer l’hiver pour les populations victimes du conflit dans ces localités ».

Sur le même sujet Risques majeurs - Ils font face à l'urgence