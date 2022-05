UE : les propositions de la France pour la nouvelle directive performance énergétique des bâtiments

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Directive européenne Supprimer Performance énergétique Supprimer Union européenne Supprimer Europe Supprimer International Supprimer Valider Valider

La Présidence française de l'Union européenne (PFUE) a transmis début mai aux Etats membres le premier projet de compromis sur la DPEB.

La France veut mettre les 27 au diapason pour la performance énergétique des bâtiments en Europe. La Présidence française de l'Union (PFUE) a donc adressé aux Etats membre un projet de compromis sur la proposition de la Commission concernant la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Ce document français ne change pas l'objectif d'exiger que la consommation d'énergie sur site soit entièrement couverte par des énergies renouvelables à partir de 2030 mais inclut une disposition spécifique sur les "bâtiments à zéro émission" en réintroduisant, dans une version modifiée, une disposition antérieure que la Commission européenne avait supprimée dans sa proposition.

Avec cette nouvelle disposition, les États membres seraient tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre opérationnelles d'un bâtiment à zéro émission, neuf ou rénové, respectent chacune un seuil maximal fixé au niveau de l'État membre dans leurs plans de rénovation de bâtiments. Les États membres pourraient décider d'ajuster les deux seuils pour les bâtiments rénovés. Ils devraient également s'assurer qu'un bâtiment à zéro émission n'entraîne pas d'émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles.

En outre, la présidence française demande de réduire les obligations proposées pour l'installation d'infrastructures de mobilité durable ainsi que de modifier certaines des échéances du texte original. Ainsi, la date limite pour que les États membres introduisent un système de passeport de rénovation serait reportée au 31 décembre 2025, soit un an plus tard que dans la proposition de la Commission. La présidence estime également que la validité des certificats de performance énergétique ne devrait pas dépasser 10 ans, contre 5 ans dans la proposition de la Commission. En outre, il est demandé d'avancer de deux ans (de 2027 à 2025) la date limite à partir de laquelle les pays de l'UE ne pourraient plus fournir d'incitations financières pour l'installation de chaudières à combustible fossile.