Udirev renouvelle sa gamme de sols stratifiés

Les 36 références de la nouvelle collection Lamidecor d’Udirev se répartissent en cinq gammes : Top Flor, 32, 33, GO4 Hydro et XL.

Côté nouveautés techniques, la gamme Top Flor passe de la classe d’usage 31 à 32, et peut s’utiliser désormais aussi bien en résidentiel individuel ou collectif qu’en établissements recevant du public (commerces, bureaux, hôtellerie, restauration). La gamme XL passe elle de la classe 32 à 33 et se décline sous de nouveaux formats et aspects. Enfin, la gamme 33 s’affine afin d’offrir un meilleur bilan environnemental. Elle passe de 12 mm à 8 mm d’épaisseur, tout en offrant les mêmes performances techniques.

Côté esthétique, les décors ont été travaillés en relief et affichent désormais un aspect structuré rappelant le bois véritable, avec une finition extramate.