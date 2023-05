Udirev poursuit sa progression

Malgré une année 2022 « mouvementée et tendue », Udirev a maintenu son rythme d’activité. Ses dix adhérents ont cumulé un chiffre d’affaires de 257 M€, en hausse de 4,47 % par rapport à l’exercice précédent. Ils ont su profiter du dynamisme de la rénovation, « notamment dans le résidentiel » : ces travaux ont pesé « 85 à 95 % des produits vendus ». Le groupement tient par ailleurs à préciser que les chantiers d’envergure avait repris « avec une nouvelle demande dans le secteur de l’hôtellerie.

Les sols en PVC en progression

Tous les types de sols ont bénéficié de cette activité, à l’exception des textiles. Ainsi les ventes de sols en PVC, portée par la gamme Liberty, progressent : elles pèsent plus de 63 % des débits contre 60 % en 2021. Dans le détail, les LVT représentent 34 % des ventes (+1 % par rapport à 2021) et les vinyles en rouleaux 29 % (+3 % par rapport à 2021). Les sols bois, parquets et stratifiés, sont restés stables avec 20% des ventes comme en 2021. « Les sols textiles sont la seule catégorie à être en recul : moquettes et tapis représentent 15% des ventes (contre 20% en 2021) ».