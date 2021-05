Udirev enregistre une « progression significative »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Udirev Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

Le groupement d’indépendants spécialisés dans les revêtements de sols et murs a réalisé un chiffre d’affaires de 83,27 M€ sur le premier quadrimestre 2021, en hausse de plus de 10%.

Représentant français de Homedecor International Group (une association qui compte 12 adhérents de 9 pays), Udirev a réalisé un excellent premier quadrimestre 2021. Le groupement d’indépendants qui compte 10 adhérents spécialisés dans les revêtements de sols et murs et 86 points de vente, a enregistré un chiffre d’affaires de 83,27 M€, en hausse de 10,37 % par rapport à l’exercice 2019. « Pour ces premiers chiffres, nous avons choisi de comparer nos performances avec celles d’une année “normale“ à savoir 2019, 2020 étant pour nous une année blanche. La progression est donc significative », commente dans un communiqué, Marc Azoulay, directeur adjoint d’Udirev

Succès des offres de tapis sur-mesure

Cette progression doit beaucoup aux succès des sols vinyles. Les dalles et lames vinyles (LVT) pèsent 32 % des ventes et les sols PVC en rouleaux, 29,50 %. Mais pas seulement. Deux autres familles de produit enregistrent de belles progressions : Les parquets et stratifiés (17,40 % des ventes) et les sols textiles (moquettes, fibres végétales et tapis sur mesure) avec 16,40 % du CA.

Marc Azoulay précise : « Nos solutions acoustiques Liberty ont reçu un excellent accueil et boostent les ventes de dalles et lames vinyles. Nous constatons également un retour en grâce des sols textiles, portés par notre offre de tapis sur mesure confectionnés en région parisienne »

Udirev Q1 2021

Pour rappel, les adhérents de d’Udirev sont : Chevalier (Nord et Est), Grassin Décors (Centre-Ouest / Poitou-Charentes), JLM Deco (Auvergne), Martin Sols SA (Aquitaine), P.S.T. (Midi-Pyrénées), Soldis (Paris et région parisienne), Solmur (Normandie, Bretagne), Solmur Distribution (Rhône-Alpes), Thérond Décoration (Gard, Hérault, Vaucluse et Bouches du Rhône), Pro Colors (Corse).