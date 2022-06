Udirev en croissance de 11 % par rapport à 2019

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Udirev Supprimer Négoce déco Supprimer Revêtements de sol souples Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du revêtement de sol affiche une activité record en 2021.

Avec 246 M€ de chiffre d'affaires, Udirev confirme son excellente santé, en hausse de 10,9 % par rapport à 2019. A l'approche de ses 60 ans, cette SAS à capital variable au service de ses dix adhérents distributeurs a notamment profité du succès rencontré par Liberty, sa gamme de LVT qui a progressé de 22 % en cinq ans. Les LVT pèsent 33 % des ventes d'Udirev, et les solutions vinyles en rouleaux 26 %. Les parquets et stratifiés ont pour leur part grimpé de 17,4 à 20 % dans le CA d'Udirev en deux ans, et les sols textiles sont passés de 15 à 20 % des ventes, notamment grâce à l'offre de tapis sur-mesure portée par Soldis et proposée à l'ensemble des associés.