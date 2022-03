Tunnel sous la Manche : contrat renouvelé pour Colas Rail

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas rail Supprimer Tunnel Supprimer France Supprimer Colas contrats Supprimer Travaux publics Supprimer Infrastructures Supprimer Valider Valider

Colas Rail a remporté deux contrats pour la maintenance des 200 km de voies ferrées du Tunnel sous la Manche attribués par Eurotunnel. Le montant total des deux contrats s’élève à 10,4 millions d’euros.

Le premier contrat, d’une durée de trois ans, avec deux années supplémentaires en option, porte sur la maintenance courante des 200 km de voies ferrées du réseau. Les équipes de Colas Rail interviendront ainsi à la fois dans les deux terminaux ferroviaires, comprenant chacun 10 quais d’embarquement et 50 km de voie, et dans les tunnels. Le montant de ce premier contrat est de 2,5 millions d’euros.

Le second contrat remporté porte sur le renouvellement des rails. Les travaux, réalisés par Colas Rail, permettront de renouveler la totalité des rails et des attaches dans les deux tunnels ferroviaires. Ce contrat, d'un montant de 7,9 millions d’euros, se déroule sur une période de trois ans.

A ce jour, les équipes ont réalisé le déchargement des Longs Rails Soudés pour l’année 2022 et commencent les campagnes de remplacement de rails. Ces campagnes durent trois à quatre mois par an pendant trois ans et se déroulent de nuit le week-end. Environ 60 personnes sont mobilisées chaque nuit.

Les équipes effectuent également la coordination sécurité ainsi que la mission de Construction Design and Management (CDM), liée à la législation britannique.