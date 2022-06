TSO et CIM construiront l'extension nord de la ligne 1 du métro de Panama

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée TSO Supprimer International Supprimer Amérique centrale Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

TCP RAIL INC., société commune détenue par TSO, filiale de NGE, et son partenaire CIM, a été retenue par la société Metro de Panama, S.A. pour la fourniture et installation de la voie ferrée et caténaire rigide de l’extension Nord de la ligne 1 du Métro de Panama. La société a également été reconduite après appel d’offres pour la maintenance de la ligne 2 (caténaires, voies ferrées, équipements d’atelier)* sur trois ans.

La construction de l’extension Nord de la ligne 1 remportée par TSO comprend la conception, la fourniture et la pose des voies et de la caténaire rigide sur 2,2 km en viaduc qui relieront la station San Isidro (terminus actuel), au futur terminus de la ligne Villa Zaíta.

Chantier de 5 mois

Cette extension transportera jusqu’à 10 000 voyageurs par heure et disposera à son terminus d’une plateforme multimodale de bus et de taxis, ainsi que d’un parking relais de 800 véhicules dont la construction sera également assurée par la JV.

Les 300 collaborateurs mobilisés au pic de l’activité devront réaliser la pose des voies et de la caténaire en 5 mois : un véritable défi en termes de logistique et de planification.

*Les équipes finalisent actuellement les travaux de construction de deux stations de passagers, ITSE et Aéroport.