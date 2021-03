Tschoeppé lance sa collection de portails Essentiel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer France Supprimer Valider Valider

Spécialiste des portails en aluminium, Tschoeppé présente sa nouvelle collection, Essentiel, aux lignes très épurées avec de larges possibilités de personnalisation.

L’entreprise alsacienne Tschoeppé s’est imposée depuis plus de 60 ans comme un des spécialistes des portails sur mesure en aluminium, ainsi que les clôtures, portillons et garde-corps, faisant évoluer son offre en utilisant toutes les innovations technologiques et en s’attachant à coller au plus près aux tendances du marché.

Sa nouvelle collection de portails, Essentiel, se distingue, par la légèreté et la modernité de ses lignes. Avec les lames autoportantes, ce n’est plus le cadre, mais chaque lame du portail qui en assure la rigidité. Cette technique permet de supprimer les traverses hautes et basses et de réduire les montants à un profilé de finition discret et élégant. Résultat, un portail sans cadre, solide, aux lignes épurées, dont les larges lames horizontales renforcent encore la modernité des lignes.



Trois modèles contemporains

La nouvelle collection de portails Essentiel se décline en trois modèles. Tous sont réalisés totalement sur mesure, aussi bien en mode d’ouverture battant que coulissant, et peuvent être motorisés.







Le portail battant Essentiel Discrétion offre une occultation totale. - © Tschoeppé Close Lightbox

Le modèle coulissant Essentiel Life se distingue par sa lame découpée. 12 décors sont disponibles. - © Tschoeppé Close Lightbox

Portail coulissant Essentiel Ajouré : le client peut choisir l'espacement entre les lames. - © Tschoeppé Close Lightbox

Des centaines de combinaisons possibles

est le plus sobre de la gamme. Il est totalement occultant.se caractérise par l’intégration d’une lame décorative, dont le motif est découpé dans l’aluminium, avec 12 décors au choix. Une occultation peut être placée derrière le décor découpé. Sa teinte est définie par le client.permet de créer des espaces entre les lames. Le client a toute latitude, il peut espacer toutes les lames ou seulement quelques unes, et définir la hauteur de chaque espace.

Les modèles Discrétion et Life peuvent être équipés d’un ou de plusieurs liserés décoratifs, d’une hauteur de 20 mm, laqués dans une teinte différente de celle du portail, choisie par le client. Le numéro de rue, les initiales du client, ou tout autre motif peuvent également être découpés dans une plaque d’aluminium, laqués, et fixés sur le portail. Autre personnalisation, les bandes de Leds, intégrées dans la lame supérieure du portail, s’allument à la tombée de la nuit ou suivant l’horaire défini par le client. Avec une palette riche de plus de 200 teintes, et la possibilité de laquer certaines lames ou tous les éléments décoratifs dans des teintes différentes de celle du portail, les clients peuvent réellement jouer avec les couleurs. Des centaines de combinaisons sont possibles, faisant de chaque portail un modèle unique.

Comme tous les portails Tschoeppé, les portails Essentiel disposent de solides garanties : la structure du portail, la tenue de sa peinture ainsi que sa couleur et sa brillance, peuvent être garantis jusqu’à 30 ans.