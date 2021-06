Tryba investit et réorganise sa production

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Investissement Supprimer Tryba Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Réseaux Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Tryba vient d’équiper son site de production de Gundershoffen (67) de deux nouvelles machines à la pointe de la technologie et de moderniser ses techniques et process afin de gagner en fluidité et en efficacité.

Entreprise leader sur le marché de la rénovation des fenêtres, portes d’entrée, volets, portes de garage et accessoires, Tryba vient d’investir dans son usine historique de Gundershoffen (67). L’entreprise a acquis deux nouvelles machines pour la découpe et la gravure afin d’optimiser la productivité et la sécurité au sein de l’usine. Elle a également mis au point un nouveau procédé pour la fabrication des vitrages dans le but de gagner en qualité, et procédé à la modernisation de ses techniques et de ses process au niveau des lignes de production afin d’augmenter son efficacité logistique.



Précision et gain de temps

La première machine pour la gravure des vitrages, à commande numérique, permet de reproduire des formes géométriques sophistiquées ainsi que de les répéter facilement. La seconde dédiée à la découpe du verre, offre la possibilité de réaliser toutes les formes et de les dupliquer aisément.

La machine de gravure des vitrages, à commande numérique, permet de reproduire des formes géométriques sophistiquées ainsi que de les répéter facilement. - © Tryba Close Lightbox

Cette tâche qui était précédemment faite à la main, est dorénavant réalisée grâce à un jet d’eau très haute pression. Cela élimine les risques de coupures ou de casse du verre, améliore la qualité du produit et renforce la sécurité des opérateurs. Cette nouvelle machine permet en outre de réduire le temps de l’opération de découpe à moins d’une minute, contre 45 minutes auparavant.



Nouveau matériau pour écarter les vitrages

Tryba innove également dans la fabrication du double et du triple vitrage, en utilisant dorénavant un nouveau matériau, le Thermo Plastic Spacer (TPS). Ce dernier est utilisé pour réaliser les écarteurs entre les vitrages. Formé par un robot, le TPS est chauffé afin qu’il devienne visqueux à l’application, pour créer l’espace vide entre les vitrages qui sera par la suite rempli de gaz argon. Le vitrage devient alors isolant via une ou deux chambres hermétiques, selon s’il s’agit de double ou de triple vitrage. Ce nouveau procédé permet de proposer une meilleure étanchéité et d’éviter toute condensation entre les vitrages puisque l’absorbeur d'humidité est directement intégré. De plus, l’écarteur étant formé immédiatement sur le verre, ce procédé peut ainsi s’adapter à toutes les formes de vitrage. Le TPS offre un gain de temps considérable et surtout un produit final de qualité nettement supérieur.



Les lignes de production réorganisées

Outre ces évolutions techniques sur les produits, Tryba a totalement réorganisé ses lignes de production, tant au niveau humain, qu’au niveau des équipements, des méthodes, des techniques et des systèmes informatiques. Ces changements permettent notamment de produire les menuiseries en série complète, c’est-à-dire que pour les fenêtres par exemple, la fabrication des dormants, battants et vitrages est synchronisée automatiquement par le système informatique afin que tous les éléments constituant le produit sortent au même moment. Cette modernisation qui apporte de la fluidité, diminue la casse et la manutention, et augmente de fait l’efficacité logistique.