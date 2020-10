Trophées Projets d'artisans : deux lauréats d'excellence

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-France Supprimer Artisans Supprimer Trophées Projets d’artisans Supprimer Valider Valider

Prévue initialement sur le salon Nordbat, l'édition 2020 des Trophées Projets d'artisans a été conçue en partenariat avec le groupement de négociants Matnor, et le soutien de MBTP et d'Isolava. Voici les deux lauréats de cette édition.

Les salons se voient contraints de reporter, mais l'excellence artisanale reste à l'honneur. L'édition 2020 des trophées Projets d'artisans se digitalise, avec la publication des résultats de cette édition spéciale Nordbat, conçue en partenariat avec Matnor, dont les directeurs de points de vente et les commerciaux ont fait remonter les dossiers, et le soutien actif de MBTP et Isolava.

Grand prix : l'entreprise Façades Cerqueira

Toute une palette d'enduits décoratifs de façade utilisés pour cette rénovation d'une maison individuelle à Mametz (Pas-de-Calais). L'entreprise a notamment réalisé des fausses pierres sur-mesure, avec un dessin à main levée, reproduisant la diversité des ombrages et des volumes. Les Façades Cerqueira ont démontré l'ampleur des savoir-faire de l'entreprise, du nettoyage du support à la réalisation des enduits, en passant par l'isolation thermique par l'extérieur sur le pignon.

Ce grand prix est sponsorisé par MBTP.

Fàçade avant - avant et après travaux Close Lightbox

Prix du jury : l'entreprise José Faucheux

En 2015, le château de Beauvoir (Oise), propriété privée datant du XVIIIe siècle, subissait un incendie, emportant la toiture. Les travaux ont été confiés à José Faucheux, artisan couvreur dans l'Aisne (et président de la Capeb départementale). La charpente a été complétée par un écran de sous-toiture HPV. Lucarnes habillées d'ardoise et de cuivre, gouttières en cuivre avec jonction rivetée et soudée, couverture en ardoises naturelles 22/32 posée avec des crochets black Inox, chapeaux de cheminée en cuivre et acier laqué sur mesure en atelier... : l'entreprise a pu déployer sur ce chantier toute la diversité des savoir-faire traditionnels du couvreur, jusque sur le clocher.

Avant / après - château Close Lightbox