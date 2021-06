Trophées Equipbaie-Métalexpo : les lauréats sont...

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Innovation Supprimer Salon Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le palmarès des Trophées de l’innovation Equipbaie-Métalexpo 2021 a été annoncé ce mardi 22 juin au cours d’une conférence de presse digitale Le premier prix est décerné à la fenêtre pilotée de K-Line, devant le portail Fusion du groupe Maine. La porte Open Nature de FenëtréA et l'assistant chantier Allovision de France Fermtures se partagent la troisème marche du podium.

Impatients de se retrouver… C’est le leitmotiv de toutes les parties prenantes dans l’organisation du salon Equipbaie-Métalexpo. Avant de pouvoir le faire physiquement du 21 au 24 septembre 2021 dans le hall 1 de la Porte de Versailles, ils ont présenté les animations phares du salon. Moment très attendu : ils ont dévoilé le palmarès des Trophées 2021, pour lequel 35 dossiers avaient été présentés, et 10 nominés. Ces derniers bénéficieront d’une mise en avant spécifique sur le salon.

1er Prix : Fenêtre pilotée – K-Line

- © K-Line

Avec sa fenêtre pilotée, K-Line met sa maîtrise des menuiseries pilotés au service de la santé et du bien-être des particuliers, en permettant une aération automatisée de l’habitat. Sa fenêtre est un oscillo-battant 1 vantail dont l’ouverture en soufflet est motorisée grâce à un système de pilotage intégré invisible. Deux positions d’aération sont possibles : aération complète avec une ouverture OB d’environ 150 mm ; aération discrète, qui entrouvre le soufflet de seulement 10 mm, rendant l’ouverture presque invisible de l’extérieur.

L’ouverture à la française reste possible pour un accès occasionnel, mais surtout pour faciliter le nettoyage et la maintenance.

La fenêtre est pilotable depuis un point de commande ou via l’application K-Line Smart Home. Il est possible de programmer l’heure et la durée d’ouverture automatique de la fenêtre et de détecter sa position – ouverte ou fermée – en temps réel via l’application.

K-Line Smart Homme peut aussi déclencher automatiquement l’ouverture dès qu’un seuil d’alerte (taux de CO2, d’humidité et de température) est atteint, en l’associant au capteur Netatmo.

Scénarisable, et associé avec d’autres menuiseries pilotées, le programme K-Line Airflow permet également d’améliorer le confort d’été en créant une légère aération traversante pour profiter de l’air frais nocturne au bon moment et sans gêner les occupants.

Stand 1-E16

2e Prix : Fusion, portail battant motorisé avec portillon – Groupe Maine

- © Groupe Maine

Ce portail breveté, se distingue par l’intégration d’un portillon central dans un portail motorisé, sans cadre ni seuil, adapté aux espaces réduits et permettant un accès PMR.

Lors de l’ouverture ou de la fermeture du portail motorisé, un système breveté d’électro-aimant verrouille le portillon à l’un des vantaux du portail pour avoir un élément unique qui s’ouvre alors comme un portail traditionnel, soit avec un moteur intégré, soit avec un moteur à bras articulé. A l’inverse, quand le portillon est ouvert, des capteurs permettent d’empêcher l’ouverture du portail.

Le portillon intègre une gâche électrique et s’ouvre de plusieurs manières : digicode, télécommande, portier vidéo, application sur smartphone ou simplement avec une clé. Le portail bénéficie de tous les avantages d’un portail motorisé et s’ouvre par digicode, télécommande ou via une application Smartphone.

Fusion permet de disposer d'un ensemble portail + portillon même dans un espace réduit. L’accès à l’habitation reste libre pour toute la famille à tout moment, tout en gardant le portail toujours fermé, pour la sécurité des enfants ou encore pour éviter les intrusions. S’il y a une coupure de courant, l’accès reste possible par le portillon, m me avec le portail fermé. Fusion dispose de toutes les fonctionnalités habituelles de la motorisation y compris la domotique.

Pour l’installateur, sa pose tout-en-un est plus rapide, avec moins de gros œuvre à gérer.

Stand 1-S25

3e ex aequo : Porte Open Nature – FenêtréA

- © FenêtréA

La montée en puissance des constructions bois, a inspiré FenêtréA pour sa nouvelle collection de portes : Open Nature, déclinaison de sa collection Open. Ce concept claire-voie est proposé en trois designs aux lignes harmonieuses pour s’intégrer au bardage. En façade, la porte devient ainsi quasiment invisible, se fondant dans l’ossature bois.

Open Nature garde les caractéristiques d’Open : dormant universel aluminium, cadre ouvrant bi-matière alu/ABS, effet bilame maîtrisé, classe 3, plus de 600 combinaisons de portes, finition avec inserts affleurants, jusqu'à 4 couleurs possibles par porte, interchangeabilité de l'ouvrant garantie 10 ans. La sécurité est assurée par un barillet affleurant sur la face extérieure (fonctionnement de la serrure garanti 10 ans).

Open Nature dispose du concept ready to connect : ouverture à distance via smartphone, ordinateur ou tablette, crochets motorisés, lecteur d’empreintes Biokey, digicode avec reconnaissance Keyfree, barre de tirage avec judas et écran LCD intégrés

Les plus d’Open Nature : claire-voie (chevrons) sur face aluminium côté extérieur uniquement ; 3 agencements de claire-voie différents (largeur et disposition) ; 2 essences de bois au choix – red Cedar et chêne clair, traités IFH, vernis garanti 10 ans.

Stand 1-J20

3e ex-aequo : Assistant chantier Allovision – France Fermetures

- © France Fermetures

France Fermetures a beaucoup travaillé sur les outils pour faciliter le travail de ses clients professionnels au quotidien. Allovision est un nouveau service de visio-assistance sur chantier qui leur permet d’entrer directement en contact avec un technicien France Fermetures en cas de problème sur un chantier lors de l’installation ou de simple doute lors d’une intervention SAV.

Par un simple SMS, l'installateur peux immédiatement dialoguer en vidéo avec le technicien France Fermetures qui pourra faire un diagnostic en visualisant l’installation et assister en direct l'installateur dans la résolution de son problème en lui partageant toutes les informations nécessaires sur l'écran de son Smartphone : photos, schémas de câblage, etc. Un outil très pratique, léger et 100% utile pour les professionnels.

Stand 1-N59

Mention spéciale : Cache-rainure universel - Prodex,

- © Prodex

Petite fourniture astucieuse, ce cache-rainure universel est doté de doubles accroches développées spécifiquement et brevetées. pour répondre aux contraintes de pose remontées du terrain, les clients de Prodex installateurs – menuiseries intérieures et extérieures, façades, vérandas, pergolas et abris de piscine – qui utilisent des caches-rainures, souvent en caoutchouc, plastiques ou aluminium.

Les rainures ont parfois des irrégularités de taille liées aux variations d'extrusions, aux différences de finitions aux modes de poses. En outre, un même cache-rainure est parfois utilisé pour plusieurs profils différents ; soit les cotes sont différentes, soit elles sont identiques au départ et évoluent avec la vie des outillages. Par la forme et l’articulation des accroches, le cache-rainure universel Prodex vient s’adapter aux différentes largeurs, et même à une rainure dont la largeur varie sur une même installation.

Spécificités : grande tolérance de largeur de rainures (jusqu’à 20% de variation) ; profilé souple ; fabrication sans surcoût par rapport aux anciens procédés ; mise en place facilitée et sans effort ; assurance d’une excellente installation ; auto-centrage dans la rainure ; compatible avec tous types de supports : aluminium, métal, PVC... ; translucide ou couleurs au choix ; matière 100% recyclable.

Stand non communiqué

La remise officielle des Trophées aura lieu mercredi 22 septembre 2021 sur l’espace Arena Innovation dans le cadre du salon Équipbaie-Métalexpo.