Trophées Équipbaie-Métalexpo 2021 : les nominés sont ...

Sur 35 dossiers présentés, le jury des Trophées Équipbaie-Métalexpo 2021 à présélectionné dix innovations. La liste des lauréats sera officialisée le 22 juin 2021.

C’est finalement 35 dossiers – et non 34 comme annoncé initialement – qui ont été examinés par le jury de professionnels - experts sectoriels et journalistes spécialisés – des Trophées de l’innovation Équipbaie-Métalexpo, le 3 juin lors d’une délibération en digital. C’est certes un peu moins que lors de l’édition 2018, qui avait attiré 48 candidats, mais on observe une certaine variété rassurante et preuve du dynamisme de la filière. En outre la grande majorité des produits vient tout juste d'être mis sur le marché, tandis que quelques uns seront présentés en avant-première sur le salon pour une commercialisation début 2022.

Trois tendances fortes se dégagent : la recherche sur les matériaux, tant au niveau esthétique que technique ; le développement des services aux professionnels poseurs-installateurs, que ce soit pour les aider à vendre, pour faciliter leur travail sur le chantier ou simplifier le service-après-vente et la maintenance ; le bien-être, le confort et la sécurité du particulier.

Les lauréats seront annoncés le 22 juin au cours d’une conférence de presse digitale. La remise officielle des Trophées aura lieu mercredi 22 septembre sur l’espace Arena Innovation dans le cadre du salon Équipbaie-Métalexpo. Du 21 au 23 septembre, les visiteurs pourront découvrir la totalité des innovations candidates sur l’Arena Innovation grâce à des sessions de “pitchs” thématiques et des écrans interactifs. Ils pourront également voter en direct pour leur innovation préférée

Les dix dossiers “nominés” sont :



- Bel’M : portes d'entrée bois 100 Absolu

- FenetréA : porte Open Nature

- France Fermetures : AlloVisio, visio assistance sur chantier

- Groupe Maine : Fusion, portail battant motorisé avec portillon intégré

- K-Line : la fenêtre pilotée pour prendre soin de la santé dans l'habitat

- Louineau : PrecWood 1400, gestion de l'étanchéité des menuiseries

- Profils Systèmes : pergola Wallis&Outdoor design by Dank Architectes

- Rehau : Rehau Smart Guard, protection préventive des fenêtres contre les cambriolages

- Somfy : TaHoma Suite, outils complémentaires pour le professionnel et l'utilisateur

- Veka : HI-5, coulissant PVC nouvelle génération

Par ailleurs, une Mention Spéciale du Jury est décernée à la société Prodex pour son cache rainure universel, des accroches brevetées pour une mise en place facile et autocentrée.