Trophées du négoce : plus qu'une semaine !

La date limite de candidature pour les Trophées du négoce approche : ne tardez plus.

Le 16 juin prochain, le magazine Négoce remettra ses traditionnels Trophées du négoce, récompensant les initiatives de la distribution et des fabricants. Une soirée de retrouvailles de la profession, après plus d'un an de crise et de rencontres virtuelles.

Les candidatures sont à déposer jusqu'au 30 avril, ne tardez plus ! Le dossier de candidature vous attend à cette adresse.