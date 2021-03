Trophées du négoce : à vos candidatures !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer tropheesnegoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

La cérémonie de remise des Trophées du négoce aura lieu le 16 juin 2021. Les candidatures sont ouvertes.

La quatorzième édition des Trophées du négoce se déroulera le 16 juin 2021. Une cérémonie incontournable, qui récompense l'innovation chez les distributeurs professionnels, mais aussi chez leurs fournisseurs. Stratégie cross-canal, responsabilité environnementale, traitement des déchets, management et marque employeur, point de vente, animation commerciale, connectivité, service au négoce, performance énergétique, rénovvation...: tous les grands sujets du secteur sont ainsi traités, avec la mise en avant des réalisations les plus significatives de l'année écoulée.

Pour participer, suivez ce lien et laissez-vous guider. Le dossier est à remplir en ligne, avant le 16 avril