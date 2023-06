Trophées du négoce 2023 : Théolaur, Valentin, Nespoli et Bizline récompensés

Dans la catégorie Performance thermique, le Trophée du négoce 2023 revient à Théolaur. L'industriel a fait évoluer sa gamme Theotherm en y ajoutant un produit pour les façades et bardages. Complémentaire à l'isolation thermique par l'extérieur, il réduit jusqu'à 30 °C la température de surface extérieure, et jusqu'à 10 °C la température intérieure en été, ce qui diminue d'autant les besoins en climatisation. La faible conductivité thermique de cette peinture joue en sens inverse en hiver, conservant la chaleur venue de l'intérieur du bâtiment. Ce produit est particulièrement adapté aux locaux industriels, grandes surfaces alimentaires et salles de sport.

Théotherm

Valentin et Nespoli

Deux lauréats sont récompensés, ex aequo, dans la catégorie Environnement et ressources naturelles. Valentin, qui intègre, depuis 1983, 30 % de matières plastiques recyclées dans ses produits, a franchi une étape majeure avec son siphon de lavabo Ocean'Up. Ce produit est issu de filets de pêche recyclés. Cette innovation, venue d'un acteur située en zone maritime (baie de Somme), contribue à la propreté des océans, en évitant d'y abandonner des déchets qui peuvent être revalorisés. Elle préserve ainsi la faune et la flore aquatique, en même temps qu'elle réduit la production de plastiques. Certifié NF, le produit Ocean'Up est proposé dans un emballage en carton, monté à la main en France dans l'usine de l'industriel.

Nespoli France remporte lui aussi ce trophée, pour son rouleau Greenroll. L'inspiration est voisine de celle de Valentin, puisque le plastique utilisé pour ce rouleau est issu de déchets récupérés dans les océans, via la filière Seaqual. Le manche et le tube sont pour leur part issus de déchets plastiques ménagers. Ce produit trouve sa place dans les négoces, mais aussi dans les grandes surfaces de bricolage.

Nespoli

Coup de coeur du jury pour Bizline

C'est encore une affaire de plastique que le jury a récompensée d'un Coup de coeur. La boîte d'encastrement électrique de Bizline est fabriquée à partir de 45 % de matières premières recyclées. Le matériau est obtenu avec des algues échouées sur les plages bretonnes ou méditerranéennes, qui posent de gros problèmes environnementaux. Leur recyclage règle donc une difficulté que rencontrent les autorités publiques. Ces algues sont mélangées à de l'huile de friture usagée. Résultat, le bilan carbone de la boîte d'encastrement est réduit de moitié. Un argument pour la planète, et une première dans cette famille de produits, où le plastique d'origine pétrolière domine encore très largement.