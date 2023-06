Trophées du négoce 2023 : Rector, Knauf et Delabie primés

Avec le SIP (système d'infrastructure préfabriquée) Limite de propriété, Rector Lesage a développé une solution pour traiter, en une seule opération, la mitoyenneté des soubassements en maisons individuelles, de plain-pied ou en R+1. Ce kit comprend les plots consoles, livrés avec une cage d'armature de rive ou de refend, et les longrines préfabriquées. La solution de Rector Lesage répond à la problématique des retraits-gonflements d'argile, en supprimant le risque de déstabilisation des construction mitoyennes. Il crée par ailleurs un gain de temps significatif, en supprimant l'étaiement et en limitant à une seule opération le coulage de béton. Le gain s'effectue également sur le terrassement. Ce produit a donc reçu le trophée du négoce 2023 dans la catégorie "Confort de travail."

Rector Lesage - SIP Limite de propriété

Knauf, trophée du design

Dans la catégorie Design, le trophée du négoce 2023 revient à Knauf, pour Danoloft. Ces dalles de plafond en plâtre sont prêtes à poser. Elles ne présentent aucune ossature apparente, ne nécessitent pas de peinture ni de jointoiement et n'ont besoin que d'un plénum de 22 mm. Les vis peintes en blanc assurent la continuité de ces dalles micro-perforées, disponibles en 600 x 600 et 600 x 1 200 mm. Cette solution démocratise l'accès à la mise en oeuvre de dalles de plafond à des entreprises non spécialisées, mais aussi à des bricoleurs lourds. Une utilisation verticale, pour la réalisation de parois acoustiques, est également possible.



Delabie, trophée Salles de bains



Delabie remporte le trophée dans la catégorie Salle de bains, pour son mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude H9633. Equipé d'un boîtier d'encastrement totalement étanche, il multiplie les configurations possibles de pose. Ce produit stoppe par ailleurs la prolifération bactérienne grâce à son clapet anti-retour sur les arrivées. Il préserve la sécurité des occupants en supprimant le risque de brûlure. L'utilisateur ne peut aller au-delà de la limitation maximale de température. En cas d'arrêt de l'alimentation en eau froide, le dispositif Securitherm stoppe par ailleurs immédiatement l'arrivée d'eau chaude. Le corps est traité pour rester froid, évitant la brûlure par contact avec le mitigeur. Ce produit répond aux exigences de la norme NF Médical.