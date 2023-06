Trophées du négoce 2023 : les récompenses de Griffon, Hirsch Isolation et Soprema

La marque Griffon est récompensée dans la catégorie Animation commerciale pour son Road Max Show. Cette manifestation organisée dans les agences partenaires a pris des airs de soirée privée, avec des invitations VIP. Deux food trucks, qui ont sillonné les routes de France, ont permis de multiplié les points de rencontre, générant un CA moyen de 4800 € par journée. Ce shop in shop placé sous le signe de la convivialité conduit à une augmentation du trafic en magasin le jour de l'animation, grâce à des offres promotionnelles sur mesure. Une opération gagnante pour la marque comme pour ses distributeurs partenaires.

Hirsch, meilleur site Web

Hirsch remporte le trophée dans la catégorie "Meilleur site Web". Est ainsi récompensé le configurateur de FDES en ligne. Il regroupe plus de 5000 configurations, correspondant à tous les formats et tous les produits de la marque, certifiés Acermi. Toutes les applications sont concernées : panneaux d'isolation thermique par l'extérieur, isolants sous chape et sous dallage, entrevous, rupteurs de ponts thermiques... La base reprend tous les éléments contenus dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Pensé pour faire gagner du temps aux utilisateurs, il joue aussi la transparence sur les valeurs de chaque produit.

HIRSCH

Deux récompenses pour Soprema



Soprema est deux fois récompensé. Le groupe remporte ainsi le trophée Merchandising, pour la palette-box de son système No Flam. Ce dispositif vise à animer la cour des matériaux autour de l'offre de Soprema pour les toits plats. Le négociant qui passe sa première commande se voit offrir la box-palette en acier, qui est ensuite réassortie au fil des ventes. Le QR Code présent sur ce dispositif renvoie vers les tutos de mise en oeuvre. Ce dispositif de merchandising rassemble les solutions d'étanchéité et les accessoires (rouleaux, relevés, évacuation...). De quoi accompagner le développement des ventes sur le segment des artisans non spécialisés.

box palette de Soprema

Par ailleurs, Soprema a remporté le trophée Services, pour l'évaluation sur chaque facture du bilan carbone de la commande. Rendu possible par le calcul du poids carbone de l'ensemble des produits, ce développement contribue à sensibiliser toute la chaîne de valeur sur les impacts environnementaux des produits de la construction. L'affichage carbone constitue aussi une première étape pour engager la conversation sur les moyens de faire mieux.